وظائف بـ «هيئة الصحفيين» في الرياض.. الشروط وموعد التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الصحفيين السعوديين عن رغبتها في شغل وظائف بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية :
الوظائف على النحو التالي:
– مساعد الأمين العام
– مدير التسويق
– سكرتير
– محرر صحفي لإدارة الموقع (دوام جزئي)
الشروط العامة:
• لا يقل المؤهل عن الشهادة الجامعية (ويفضل في طبيعة التخصص)
• يفضل من له خبرة سابقة في المجال
• يفضل من لديه لغة إنجليزية
• التفرغ التام للعمل بدوام كامل على أن ترسل السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
موعد وطريقة التقديم:
ترسل الطلبات والسير الذاتية على الرابط (اضغط هنا)، وفي حال وجود أي صعوبة يتم الإرسال على هذا الإيميل (job@sju.org.sa).
وأوضحت هيئة الصحفيين السعوديين، أن آخر موعد للتقدم على الوظائف صباح يوم الأحد 2020/7/5م.