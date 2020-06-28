وظائف بـ «هيئة الصحفيين» في الرياض.. الشروط وموعد التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحفيين السعوديين عن رغبتها في شغل وظائف بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية :

الوظائف على النحو التالي:

– مساعد الأمين العام

– مدير التسويق

– سكرتير

– محرر صحفي لإدارة الموقع (دوام جزئي)

الشروط العامة:

• لا يقل المؤهل عن الشهادة الجامعية (ويفضل في طبيعة التخصص)

• يفضل من له خبرة سابقة في المجال

• يفضل من لديه لغة إنجليزية

• التفرغ التام للعمل بدوام كامل على أن ترسل السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.

موعد وطريقة التقديم:

ترسل الطلبات والسير الذاتية على الرابط (اضغط هنا)، وفي حال وجود أي صعوبة يتم الإرسال على هذا الإيميل (job@sju.org.sa).

وأوضحت هيئة الصحفيين السعوديين، أن آخر موعد للتقدم على الوظائف صباح يوم الأحد 2020/7/5م.