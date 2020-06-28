الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«ساما»: 105 آلاف عقد تمويل عقاري جديد خلال 2020

«ساما»: 105 آلاف عقد تمويل عقاري جديد خلال 2020
0

تواصل – واس:

سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل خلال شهر مايو الماضي 15,433 عقدا، بحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مُحققةً نموا تجاوز 19% مقارنة بشهر مايو 2019 وبقيمة تجاوزت 7.8 مليارات ريال بنمو 39% على أساس سنوي، وبارتفاع يسير نسبته 2% عن الشهر السابق أبريل الذي سجّل 7.7 مليارات ريال.

وأوضحت “ساما” عبر نشرتها أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد بلغت خلال 2020م حتى نهاية مايو نحو 104,778عقدا تمويليا جديدا بنمو 78% عن الأشهر نفسها من العام الماضي الذي بلغ 58,809 عقود، فيما نما التمويل 75% بأكثر من 47 مليار ريال حتى مايو 2020 مقارنة بنحو 27 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2019م.

ولفتت النشرة النظر إلى إبرام أكثر من 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر مايو على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 6,309 مليار ريال، أي 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16% بقيمة 1,254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4% بقيمة 294 مليون ريال.

كما بلغ عدد عقود المُنتجات المدعُومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو 2020 نحو 14,372 عقداً بقيمة بلغت 7.4 مليارات ريال، مُشكلةً قرابة 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وما نسبته 94% من إجمالي التمويلات خلال شهر مايو.

يُذكر أن إحصائيات “ساما” أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليارا.

مواد ذات صلة

توضيح من «ساما» بشأن أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال عيد الأضحى

توضيح من «ساما» بشأن أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال عيد الأضحى

«ساما» تحدد مواعيد عمل البنوك ومراكز التحويل المالية خلال إجازة عيد الأضحى

«ساما» تحدد مواعيد عمل البنوك ومراكز التحويل المالية خلال إجازة عيد الأضحى

«ساما» تعلن بدء استقبال العملاء.. وتحدد عددًا من الإجراءات الاحترازية المطلوبة

«ساما» تعلن بدء استقبال العملاء.. وتحدد عددًا من الإجراءات الاحترازية المطلوبة

«ساما» توضح كيفية حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على «التمويل المضمون»

«ساما» توضح كيفية حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على «التمويل المضمون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>