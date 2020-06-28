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إلزام المطاعم والمقاهي باستخدام «الدفع الإلكتروني» الشهر المقبل

إلزام المطاعم والمقاهي باستخدام «الدفع الإلكتروني» الشهر المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري البدء في إلزام المطاعم والمقاهي في كافة مناطق المملكة بتوفير حلول الدفع الإلكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي اعتباراً من الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441 هـ، الموافق 28 يوليو 2020مـ.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد أعلن في وقت سابق عن البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد وذلك ضمن مبادرة البرنامج “إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني”.

وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر  الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

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