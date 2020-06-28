توفر 150 مليار سنوياً.. مهندس يقترح الاستفادة من مواقف السيارات في توليد الكهرباء

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اقترح المهندس عبدالعزيز السحيباني، مهندس مدني مهتم بالشأن التنموي، الاستفادة من مواقف السيارات بوضع ألواح شمسية لإنتاج الكهرباء.

وقال “السحيباني” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إن الشمس الحارقة التي تلهب المواقف المسفلتة حرارة، وتزيد المباني الإسمنتية والواجهات الزجاجية قيظا لافحا، يمكن تلافيها بأن نضع ألواحا شمسية”.

وأضاف أن هذه الألواح سيكون لها العديد من الفوائد منها “أنها ستكون للمواقف ظلا وارفاً، وللمباني عازلاً وتكييفاً بارداً ونوفر 150 مليار ريال سنوياً والتي يتم إنفاقها على التكييفات (قيمة نفط يمكن تصديره)”.