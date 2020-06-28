الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توفر 150 مليار سنوياً.. مهندس يقترح الاستفادة من مواقف السيارات في توليد الكهرباء

توفر 150 مليار سنوياً.. مهندس يقترح الاستفادة من مواقف السيارات في توليد الكهرباء
0

تواصل – فريق التحرير:

اقترح المهندس عبدالعزيز السحيباني، مهندس مدني مهتم بالشأن التنموي، الاستفادة من مواقف السيارات بوضع ألواح شمسية لإنتاج الكهرباء.

وقال “السحيباني” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إن الشمس الحارقة التي تلهب المواقف المسفلتة حرارة، وتزيد المباني الإسمنتية والواجهات الزجاجية قيظا لافحا، يمكن تلافيها بأن نضع ألواحا شمسية”.

وأضاف أن هذه الألواح سيكون لها العديد من الفوائد منها “أنها ستكون للمواقف ظلا وارفاً، وللمباني عازلاً وتكييفاً بارداً ونوفر 150 مليار ريال سنوياً والتي يتم إنفاقها على التكييفات (قيمة نفط يمكن تصديره)”.

مواد ذات صلة

شركة الكهرباء توضح طريقة الاستعلام عن موعد تركيب العداد الذكي

شركة الكهرباء توضح طريقة الاستعلام عن موعد تركيب العداد الذكي

«كفاءة»: ترك مسافة خلف «الثلاجات» من 10 إلى 15سم يقلل استهلاك الكهرباء

«كفاءة»: ترك مسافة خلف «الثلاجات» من 10 إلى 15سم يقلل استهلاك الكهرباء

«بالترشيد نزيد».. مبادرة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء بعسير (فيديو)

«بالترشيد نزيد».. مبادرة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء بعسير (فيديو)

«شركة الكهرباء»: توصيلاتنا للمساجد سليمة وأبلغنا «الشؤون الإسلامية» بملاحظاتنا منذ عام.. وننتظر ردهم

«شركة الكهرباء»: توصيلاتنا للمساجد سليمة وأبلغنا «الشؤون الإسلامية» بملاحظاتنا منذ عام.. وننتظر ردهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة