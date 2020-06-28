الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طعنوه ودهسوه وفروا هاربين.. ضبط قاتلي مقيم سوداني في «الدمام» قبل 4 سنوات

طعنوه ودهسوه وفروا هاربين.. ضبط قاتلي مقيم سوداني في «الدمام» قبل 4 سنوات
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، من القبض على المتورطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، التي استمرت لفترة تزيد على (4) أربعة أعوام، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على (4) أربعة مواطنين بالعقد الثاني من العمر.

وأضاف الدريهم أن ذلك جاء بعد توفر الأدلة على تورطهم بجريمة قتل مقيم من الجنسية السودانية بتاريخ 1437/8/7 هـ نتيجة خلاف معه على أفضلية السير بأحد الأحياء بمدينة الدمام، والاعتداء عليه بالطعن ومن ثم القيام بدهسه والفرار بمركبته من الموقع، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مواد ذات صلة

«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلت اليوم في مناطق المملكة

«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلت اليوم في مناطق المملكة

توقعات طقس الخميس: نشاط للرياح السطحية على الرياض والشرقية والقصيم ونجران

توقعات طقس الخميس: نشاط للرياح السطحية على الرياض والشرقية والقصيم ونجران

توقعات «الأرصاد»: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

توقعات «الأرصاد»: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

بشرى سارة من «الاتصالات» لسكان 5 مدن بشأن شبكات «الجيل الخامس»

بشرى سارة من «الاتصالات» لسكان 5 مدن بشأن شبكات «الجيل الخامس»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>