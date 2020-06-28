تمارين رياضية بسيطة لتفادي ارتفاع ضغط الدم

تواصل – وكالات:

يعد ارتفاع ضغط الدم مرضاً شائعاً يعاني منه عدد كبير من البالغين، وتستخدم الأدوية والعقاقير الطبية لعلاج هذا المرض الذي يمكن أن يكون له مضاعفات قاتلة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وإلى جانب الأدوية والحمية الغذائية، هناك مجموعة من التمارين الرياضية والنشاطات البدنية، التي يمكن القيام بها في المنزل للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

ويقول الخبراء إن إحدى أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم هي زيادة معدل ضربات القلب، وروتين التمارين الجيدة هو مفتاح الحفاظ على ضغط دم صحي.

وتقول مؤسسة Blood Pressure UK الخيرية إن أي تمرين رياضي يجعلك تلهث هو مثالي لتخفيف خطر ارتفاع ضغط الدم.

وخلال أزمة فيروس كورونا، يمكن لتمرينات الجري و المشي السريع أن تحميك من ارتفاع ضغط الدم، ويمكنك أيضاً أن تصعد وتنزل على الأدراج، أو تقوم بأعمال التنظيف المنزلية أو البستنة.

وقالت كاثرين جينر، الرئيسة التنفيذية لـ Blood Pressure UK “يمكنك اتخاذ إجراءات بسيطة بنفسك لخفض ضغط الدم، عن طريق التخفيف من تناول الملح، وزيادة استهلاك الفاكهة والخضروات، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية والحفاظ على وزن صحي.

وأوضحت كاثرين في حديث لصحيفة إكسبريس البريطانية “حتى انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 10 ملم زئبقي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا فإن أي شيء يمكنك القيام به لخفض ضغط الدم سيقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض”.

واضافت “من الصعب الحفاظ على نظام تمارين جيد في جميع الأوقات، ولكن يجب أن تهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً، وممارسة أي تمرين يرفع معدل ضربات قلبك”.

ويمكنك أيضاً تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عن طريق الرقص بانتظام، فالرقص هو نشاط حيوي يستخدم عدداً كبيراً من العضلات في جميع أنحاء الجسم.

وإذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فهناك بعض التمارين التي يجب تجنبها، مثل رفع الأثقال والتمارين الشاقة، حيث يمكن أن تسبب هذه التمارين ارتفاعات مفاجئة في ضغط الدم.

نشاطات يمكنك ممارستها بشكل يومي لخفض ضغط الدم:



– الجري

– الهرولة والمشي السريع

– صعود ونزول الأدراج

– أعمال التنظيف المنزلية

– أعمال البستنة