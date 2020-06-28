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أطلق 15 مبادرة.. «الضمان الصحي» يقدم 151 ألف خدمة عن بُعد خلال جائحة كورونا

أطلق 15 مبادرة.. «الضمان الصحي» يقدم 151 ألف خدمة عن بُعد خلال جائحة كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني إطلاق 15 مبادرة تهدف إلى تمكين جميع أطراف العلاقة التأمينية وحفظ حقوقهم وتعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية الخاصة بكفاءة عالية.

وأضاف المجلس في بيان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تم أيضا تنفيذ أكثر من 151196 إجراءً إلكترونيًا عن بُعد، وذلك خلال فترة تعليق العمل ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا (COVID – 19) والحد من انتشاره.

وتستهدف هذه المبادرات التي تم إقرارها الحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا وأيضًا لتخدم كافة المستفيدين (المؤمن لهم ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المستفيدين وشركات التأمين الصحي وأصحاب العمل) وتعزز استقرار سوق التأمين الصحي الخاص.

ومن أهم هذه المبادرات اعتماد ضوابط وإجراءات تحمل الدولة تكاليف الكشف عن المشتبه بإصابتهم والمصابين بفيروس كورونا كوفيد 19، ووضع آلية إنهاء المطالبات المتعلقة بعام 2019م وسدادها وتغطية وثيقة الضمان الصحي التعاوني لخدمة الطب الاتصالي لمدة 90 يومًا وقد بلغ عدد المستفيدين منها 14,090 مؤمنًا له، إضافة إلى التأكيد على شركات التأمين برفع بيانات المؤمن لهم بكافة القطاعات على نظام إصدار الوثائق المطور، وفتح الشبكة الطبية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ومعاملتها كحالة طارئة.

كما تشمل المبادرات كذلك اعتماد آلية التعامل للحالات المرضية المعدية التي تستوجب العزل، وآلية إعادة صرف الأدوية للمؤمن لهم دون الحاجة لزيارة المريض للعيادة وقد بلغ عدد المستفيدين منها 81,840 مؤمنًا له، وضمان تغطية تكاليف الرعاية الصحية للحالات المرضية المعدية التي تستوجب العزل، وتغطية التطعيمات الأساسية للأطفال عبر خدمات الرعاية المنزلية حيث أستفاد منها 5427 مؤمنًا له.

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