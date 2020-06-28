التدريب التقني تعلن بدء التقديم على برامج المعاهد الصناعية الثانوية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم على برامج المعاهد الصناعية الثانية، موضحة أن التقديم متاح الآن ويستمر حتى 17-11-1441هـ.
شروط التقديم لبرامج المعاهد الصناعية الثانوية – صباحي الفصل الأول 1442هـ:
– أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية
– أن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة: شهادة الكفاءة المتوسطة، شهادة إتمام الصف الأول الثانوي، شهادة إتمام الصف الثاني الثانوي، الثانوية العامة.
– أن لا يقل سن المتقدم عن 16 سنة
– أن لا يكون المتقدم مستمرا في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه
– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية
شروط التقديم على برامج المعاهد الصناعية الثانوية مسائي الفصل الأول 1442هـ:
– التقديم متاح لجميع أفراد المجتمع
– أن يكون مستوى الدخول شهادة الكفاءة المتوسطة
– أن لا يقل سن المتقدم عن 16 سنة
– أن لا يكون المتقدم مستمرا في ذات البرنامج التجريبي المتقدم عليه.
– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية
– التقديم مفتوح للموظفين وغير الموظفين
وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن التقديم متاح على الرابط التالي (اضغط هنا).