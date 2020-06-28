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سقوط قتلى من الميليشيات الإيرانية في قصف جوي بسوريا

سقوط قتلى من الميليشيات الإيرانية في قصف جوي بسوريا
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تواصل – وكالات:

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية جديدة، يرجح أنها تابعة للكيان الصهيوني ، استهدفت مواقع لإيرانيين وميليشيات موالية لطهران، فجر اليوم  الأحد، في ريف مدينة البوكمال، مما أدى إلى مقتل 9 مسلحين.

ووفقاً لـ” سكاي نيوز عربية” أوضح المرصد السوري ،أن طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع لإيرانيين وميليشيات موالية لإيران، التي تضم عناصر سوريين ومن جنسيات أخرى، في بادية السيال بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالة خطيرة، فيما تسبب القصف أيضا بتدمير مستودعات.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل ساعات، استنفارا كبيرا للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، ضمن مناطق نفوذها في محافظة دير الزور، لا سيما في منطقة البوكمال وريفها، عقب الضربات الجوية الجديدة التي طالت مواقع لها، السبت، ضمن قرية العباس.

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