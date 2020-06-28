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«تطبيق شهير» يتجسس سرا على «مستخدمي آيفون»

«تطبيق شهير» يتجسس سرا على «مستخدمي آيفون»
0

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير تقنية أن تطبيق (تيك توك) TikTok يتجسس على ملايين المستخدمين ممن يملكون هواتف آيفون، استغلالًا منه لثغرات في نظام (iOS 14) الجديد.

ووفقًا للبوابة العربية للتقنية فيقوم تطبيق “تيك توك” بجمع بيانات المستخدمين عبر حافظة المستخدم باستمرار، وذلك بالرغم من أن الشركة المطورة للتطبيق قالت في شهر مارس “إنها ستتوقف عن ذلك في غضون أسابيع”.

فيما عززت آبل التزامها بالخصوصية مع (iOS 14)، الذي يتضمن ميزات جديدة لمنح المستخدمين المزيد من التحكم في البيانات التي يمكن لكل تطبيق الوصول إليها.

ويدعي (TikTok) أن هذه الميزة تؤدي إلى تشغيل تنبيه خصوصية (iOS 14) الجديد، ولهذا السبب، لن يتمكن (TikTok) من الوصول تلقائيًا إلى حافظة المستخدم مع تحديث مستقبلي للتطبيق.

وأضاف التطبيق: “أرسلنا إصدارًا محدثًا من التطبيق إلى متجر (App Store) لإزالة هذه الميزة في سبيل القضاء على أي ارتباك محتمل، ويلتزم (TikTok) بحماية خصوصية المستخدمين والشفافية في كيفية عمله”.

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  1. ٥
    ##

    التصوير ممنوع

  2. ٤
    ابو ذكرى

    شيء طيب لكن نتمنى كذلك من الجهات المعنية إلزام البلديات بمتابعة شروط السلامة وصيانة الطرق داخل المحافظات وخصوصا الأحياء ..
    ياخي ما فيه شارع في خميس مشيط صاحي تقول ما عليه كلام والله عيب ؟؟

  3. ٣
    عبدالعزيز الجاسر

    للأسف ع الواقع أحس أن المرور مات من 15 سنه.

  4. ٢
    واقعي

    عندكم مكا فات شهرية ابشر ما فية ما ني فاضي

  5. ١
    واقعي

    اذا افرادك عند الا شارة كل واحد مطنش تبيني اطارد اشوف الفرق قدام عيني لية ما تحط سياراة مد نية تعقب عليهم