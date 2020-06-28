مدير «مركز الوقاية من الأمراض»: البرتوكولات الصحية لـ«كورونا» استندت على 3 مراحل (فيديو)

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أكد المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الدكتور عبد الله القويزاني، أنه تم العمل على إيجاد بروتوكولات صحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف “القويزاني” خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد، أن البرتوكولات الصحية استندت على 3 مراحل، أولاها فهم الاحتياج وتقييم المخاطر، ومن ثم دراسة أفضل التجارب العالمية، وأخيرًا صياغة البروتوكول ونشره.

وأشار إلى أن هذه البروتوكولات شملت جميع القطاعات، عددها قرابة 40 بروتوكولًا، ولن تكون ذات فاعلية إذا لم يطبقها الجميع.

وختم المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بأنه لدى المملكة رصيدًا زاخرًا في القطاع الصحي من التجارب والمهنية العالية.