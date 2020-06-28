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سفارة المملكة في الكويت تعلن موعد استقبال المواطنين عبر آلية «طلب موعد»

سفارة المملكة في الكويت تعلن موعد استقبال المواطنين عبر آلية «طلب موعد»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في الكويت، عن عودة استقبال مراجعين قسم شؤون السعوديين ابتداءً من يوم الأحد ١٤٤١/١١/١٤ الموافق ٢٠٢٠/٧/٥.

وقالت السفارة على حسابها في “تويتر”: إنه “حرصًا على صحة وسلامة وراحة المواطنين، فقد تم اعتماد آلية (طلب موعد) لمراجعة القسم على خدمة رسائل الواتس آب رقم 55050303 965+، و يتم استقبال طلبات المواعيد من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرًا”.

وأضافت: أنها “ترحب باستقبال جميع طلبات العودة للمواطنين السعوديين إلى أرض الوطن عن طريق إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني للسفارة Kwemb@mofa.gov.sa مرفق معه صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر ورقم هاتف للتواصل”.

وختمت سفارة المملكة في الكويت بأنه “في حال وجود حالات طارئة لا سمح الله، يرجى الاتصال على رقم جوال الطواريء خلال ٢٤ ساعة يوميًا على الرقم التالي:  +965 511 21069”.

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