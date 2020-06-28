الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بـ7 خطوات بسيطة.. «العدل» تطلق خدمة «الإفراغ العقاري» عبر الاتصال المرئي

بـ7 خطوات بسيطة.. «العدل» تطلق خدمة «الإفراغ العقاري» عبر الاتصال المرئي
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل عن خدمة “الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي” وذلكللتيسير على المستفيدين والحصول على الخدمة عن بعد،ضمن خدماتها الإلكترونية تزامنًا مع توجه الوزارة للتحول الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، خطوات طلب الخدمة، الأولى هي: إرسال بريد إلكتروني إلىremotenotary@moj.gov.saيتضمن طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي.

وأصافت: أن الخطوة الثانية ستصل الرد على نفس البريد بنموذج تتم تعبئته من قبل  المستفيد، ثم الخطوة الثالثة بعد استلام النموذج يتم التحقق من الطلب وإحالته لكتابة العدل المختصة التي بدورها ستحدد موعدًا يصل لبريد المستفيد لإجراء الإتصال المرئي.

وتابعت “العدل”: أن الخطوة الرابعة هي التنسيق مع أطراف العملية للتواجد في موقع واحد مع الأخذ بالإجراءت الاحترازية والتباعد، خامسًا التأكد من توفر اتصال إنترنت سريع، والخطوة السادسة التأكد من وجود أصل الوثائق الداعمة للعملية مثل صك حصر الورثة.

وأكملت: أنه “كما ينبغي في الخطوة السابعة التأكد من توفير صور ضوئية لجميع الوثائق الداعمة ومنها نسخة من الشيك المصرفي لإرسالها عبر البريد أثناء انعقاد الموعد، ويمكن تصويرها بالجوال”.

وختمت “العدل” بأنه “يتم التأكد من أن الطرفين لديهما حساب في أبشر؛ حيث يتم أخذ الإقرار من خلال رمز التحقق المرسل للجوال المسجل في جوال أبشر، أما الخطوة التاسعة فتأتي للتأكد من مراعاة التواجد في موقع هادئ لضمان سير العملية على الوجه الأمثل، وأخيرًا يتم تسجيل فيديو الجلسة لحفظ حقوق الطرفين”.

الصورة

مواد ذات صلة

«العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية عن بعد (فيديو)

«العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية عن بعد (فيديو)

وزير العدل يُقر نظاماً جديداً يجيز الاستعانة برأي التجار في المنازعات

وزير العدل يُقر نظاماً جديداً يجيز الاستعانة برأي التجار في المنازعات

هل الجلسات القضائية تحتاج إلى حجز موعد؟.. دليل «التقاضي الإلكتروني» يُجيب

هل الجلسات القضائية تحتاج إلى حجز موعد؟.. دليل «التقاضي الإلكتروني» يُجيب

«العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمة «صحيفة الدعوى» إلكترونياً (فيديو)

«العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمة «صحيفة الدعوى» إلكترونياً (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>