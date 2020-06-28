تؤثر في 44% من الأسر.. هذه ملامح اللائحة الجديدة لـ«نظام ملكية الوحدات العقارية»

تواصل – الرياض:

ينتظر السوق العقاري بدء تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية في 19 محرم المقبل، وذلك بعد صدور نظامها بقرار مجلس الوزراء، والتوجيه الكريم بإنفاذ اللائحة وإصدارها بعد 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للعقار ان صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية خطوة نوعية في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السكني المشترك ودعما لجمعيات الملاك القائمة والجديدة.

41 مادة تشملها اللائحة

وتأتي مواد اللائحة التنفيذية مقسمة على ستة فصول في 41 مادة اتصفت بالمرونة والشمولية، والكفاءة في تمكين الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة الأطراف كافة.

كما مكنت اللائحة من فرز “الوحدات العقارية” في المبنى أو المجمع العقاري إلى عدة وحدات عقارية تبين في صك الملكية جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام.

تؤثر في 44% من الأسر السعودية

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن 44% من الأسر السعودية تشغل الشقق السكنية التي أتت ضمن الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، حيث يشكل النظام أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية، كونه يحفظ حقوق جميع الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصا نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.