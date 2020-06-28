وداعًا لـ«الكرش».. طريقة سهلة للتخلص من «دهون البطن» في أسبوع واحد

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تواصل – فريق التحرير:

اكتشف خبراء الصحة والتغذية أن لخل التفاح نتائج مذهلة في التخلص من الوزن الزائد.

وأكد خبراء الصحة أن خل التفاح يساعد في رحلة فقدان الوزن عند تناوله بشكل صحيح، وفي أوقات محددة. ولآلاف السنين كان يستخدم لتقوية الصحة، ويعد طريقة طبيعية للتحكم في مستويات السكر في الدم، وفقا لـ”Healthline”.

وأضافوا أنه عند تناوله قبل وجبة ثقيلة تتكون من الكثير من الكربوهيدرات، يمكن للخل إبطاء معدل إفراغ المعدة وكذلك منع ارتفاع السكر.

وأكدوا هناك حاجة إلى كمية صغيرة فقط من الخل لإظهار النتائج، وثبت أنه يساعد في تقليل دهون البطن، وقد يكون من الصعب في بعض الأحيان التخلص منها، عند اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بانتظام، وقد يساعد شرب خل التفاح ليلا على خفض نسبة السكر في الدم، ولكن إذا كان هدفك هو فقدان الوزن، يقترح الخبراء شربه طوال اليوم.

ويمكن أن يقلل تناول جرعة من خل التفاح الممزوج بالماء قبل الوجبات، من معدل تناول الطعام، ما سيساعد بدوره على إنقاص الوزن.

وأظهرت الدراسات أن  4 ملاعق صغيرة بحجم 20 مل تقريبا، أنها تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم وتساعد على فقدان الوزن.

وتحتوي ملعقة كبيرة واحدة على نحو 15 مل من الخل، بمعدل ثلاث سعرات حرارية ولا تحتوي على كربوهيدرات.

ويمكن أن يساعد خل التفاح أيضا في الحد من الرغبة الشديدة في السكر، ما سيساعد في رحلة فقدان الوزن ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم. ويمكن أن يساعدك تقليل السعرات الحرارية عن طريق وضع نظام غذائي، على فقدان الوزن مع ظهور النتائج بسرعة خلال أسبوع واحد.

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