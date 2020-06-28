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هل قرار تمديد الـ3 أشهر سيدخل ضمن المدة الإجمالية للإقامات؟.. «الجوازات» توضح

هل قرار تمديد الـ3 أشهر سيدخل ضمن المدة الإجمالية للإقامات؟.. «الجوازات» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، الطريقة التي ستُحسب من خلالها مدة تجديد الإقامات بعد قرار تمديد الثلاثة أشهر، الذي صدر بأمر ملكي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت “الجوازات” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”؛ ردًا على استفسار مغرد: إنه “يتم الاحتساب من تاريخ انتهاء التمديد”.

وكان المغرد ذكر في سؤاله: “إقامتي سوف تنتهي في شهر ذو الحجة إن شاء الله.. هل التجديد يكون لمدة سنة لشهر ذو الحجة القادم أم إلى رمضان الوقت الطبيعي لإنتهاء الإقامة قبل تمديد الثلاث شهور؟”.

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أصدرت “الجوازات” قرارًا بتمديد “هوية مقيم” آليًا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم.

وشمل قرار التمديد من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ، الموافق 18 / 3 / 2020م، حتى 9 / 11 / 1441هـ، الموافق 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي.

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