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لماذا صممت «أرامكو» كرسيًا بمواصفات خاصة لـ«الملك سعود»؟ (صور)

لماذا صممت «أرامكو» كرسيًا بمواصفات خاصة لـ«الملك سعود»؟ (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت “مؤسسة الملك سعود الوقفية”، أن شركة “أرامكو” السعودية صممت كرسيًا بمواصفات خاصة لـ”الملك سعود” -رحمه الله- عند زيارته للشركة آنذاك.

وقال حساب المؤسسة، في تغريدة على “تويتر”: “هذا الكرسي صنعته أرامكو بمواصفات خاصة في بيروت عام 1960خصيصًا للملك سعود -رحمه الله- بسبب طوله الذي بلغ 204 سم، للجلوس عليه عند زياراته إلى للشركة”.

وأضافت: أن تصميم هذا الكرسي بسبب “تعذر وجود كراسي تناسب طول الملك سعود وضخامة جسمه -رحمه الله-؛ حيث احتفظت شركة أرامكو بالكرسي ليجلس عليه الملوك الذين تبعوه، رحمهم الله جميعًا”.

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