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توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية على 7 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية على 7 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تأثيرًا لرياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفي السياق، توقع خبراء الطقس أن يبقى الطقس في مكة المكرمة  مستقرًا بوجه عام خلال الأسبوع الحالي، وترتفع درجات الحرارة العظمى لتصل لذروتها يوم الأحد، حيثُ يُتوقع أن تُسجل 45 درجة مئوية، لتنخفض تدريجيًا يوم الاثنين وتُصبح في أوائل الأربعينيات مئوية اعتبارًا من الثلاثاء.

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