الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توقفت في المريء 16 ساعة.. قسطرة قلبية تنقذ طفلاً ابتلع بطارية بالمدينة

توقفت في المريء 16 ساعة.. قسطرة قلبية تنقذ طفلاً ابتلع بطارية بالمدينة
0

تواصل – فريق التحرير:

نجح بفضل الله مجمع مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة وبالتعاون مع مركز أمراض وجراحة القلب بالمنطقة في إجراء عملية جراحية نادرة لطفل ابتلع بطارية صغيرة توقفت في المريء لمدة 16 ساعة.

واستقبل طوارئ المستشفى الطفل (لم يتجاوز عمره سنتين) وكان يعاني من استفراغ دموي أدى إلى هبوط في الضغط ونقص في (الهيموجلوبين) وعلى الفور أسعف بالسوائل ونقل الدم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل أشعة مقطعية عاجلة أظهرت وجود فتحة بين المريء والشريان الأورطي وهي من المضاعفات النادرة وذلك نتيجة ابتلاعه بطارية صغيرة دائرية توقفت في المريء حيث أزيلت على الفور، وذلك باستخدام المنظار، وقد أخرج من المستشفى بعد تنويمه لمدة خمسة أيام وكانت حالته مستقرة.

وبعد عشرة أيام من الحادثة عاد الطفل نظراً لوجود مضاعفات متعلقة بالبطارية حيث تسببت بحرق وضيق في المريء مع فتحات للأجزاء المحيطة بالقصبة الهوائية والشريان الأورطي وذلك بسبب الشحنات الكهربائية والمواد الكيميائية الموجودة بالبطارية، وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج ضرورة تحويل الطفل بعد استقرار حالته إلى مركز القلب بالمدينة المنورة لإجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب جهاز بين الشريان الأورطي والمريء، حيث أوقف النزيف ولله الحمد واستقرت حالته وتماثل للشفاء .

مواد ذات صلة

المدينة.. تدخل جراحي عاجل لإزالة ورم بفم رضيع يبلغ من العمر 35 يوماً

المدينة.. تدخل جراحي عاجل لإزالة ورم بفم رضيع يبلغ من العمر 35 يوماً

الصلاحيات الوظيفية تشعل خلافاً بين «فيصل الطبي» ومستشفى الولادة بالطائف

الصلاحيات الوظيفية تشعل خلافاً بين «فيصل الطبي» ومستشفى الولادة بالطائف

دعم نفسي لمريضات «النساء والولادة» في مدينة الملك سعود الطبية

دعم نفسي لمريضات «النساء والولادة» في مدينة الملك سعود الطبية

مواطنة تلد 4 توائم أصحاء في الجوف

مواطنة تلد 4 توائم أصحاء في الجوف

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    طويلي

    الله يطرح فيهم البركه