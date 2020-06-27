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اعرف حقك.. «متحدث التجارة»: 4 حقوق مهمة للمتسوق إلكترونياً

اعرف حقك.. «متحدث التجارة»: 4 حقوق مهمة للمتسوق إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن لكل متسوق عبر الإنترنت حقوق محفوظة، في نظام التجارة الإلكترونية.

وأضاف في مقطع توعوي نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هناك 4 حقوق على المستهلك أن يعرفها قبل شراء أي سلعة وهي كالتالي:

أولا: إذا تأخر وصول الطلب لأكثر من 15 يوما من حقك إلغاء الطلب واستعادة مبلغك المدفوع بدون أن تتحمل أي تكاليف.

ثانيا: يحق لك خلال 7 أيام من تاريخ الشراء استبدال أو استرجاع هذه السلعة، بشرط عدم استخدامها أو الاستفادة منها ويستثنى من ذلك ما كان مصنع خصيصا لك، أو بعض الخدمات التي تقدم لك مثل الطعام أو النقل أو السكن.

ثالثا: عندما يواجه المتجر الإلكتروني مشكلة ويتوقع تأخير وصول طلبك، فإنه ملزم بإبلاغك بالوقت الجديد لإيصال الطلب قبلها بوقت كافي.

رابعا: إذا اكتشفت إنك وقعت في خطأ أثناء عملية الشراء يحق لك خلال 24 ساعة تعديل الطلب عبر القنوات الخاصة بالتواصل مع المتجر.

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