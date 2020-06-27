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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«جامعة الإمام» تنشر دليل القبول في مرحلة البكالوريوس للعام المقبل

«جامعة الإمام» تنشر دليل القبول في مرحلة البكالوريوس للعام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض عن دليل القبول في مرحلة البكالوريوس 1442 هـ ، وذلك وفق التفاصيل التالية:

– مواعيد قبول الطلاب والطالبات عبر بوابة القبول الموحد:

1 – فتح بوابة قبول الطلاب يوم الثلاثاء ( 23 / 11/ 1441 هـ ) عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية في منطقة الرياض على الرابط (اضغـط هــنا).

2 – فتح بوابة قبول الطالبات يوم الأربعاء ( 24 / 11/ 1441 هـ ) عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية في منطقة الرياض على الرابط (اضغــط هــنا).

3 – فتح بوابة قبول الطلاب والطالبات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء يوم الثلاثاء ( 23 / 11/ 1441 هـ ) عبر موقع الجامعة على الرابط التالي (اضغــط هــنا)

ونشرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دليل القبول في مرحلة البكالوريوس 1442 هـ عبر الرابط التالي (اضغــط هــنا).

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