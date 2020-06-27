خبير يوضح الطريقة الصحيحة لتنظيف الكمامة القماشية

تواصل – وكالات:

مع استمرار الحاجة إلى ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، لا بد من معرفة أفضل الطرق لتنظيف الكمامات القابلة لإعادة الارتداء.

وفي حديث لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، شارك الخبير ديان ديميتروف، مجموعة من النصائح، بشأن الطريقة الأمثل لتنظيف الكمامة التي يمكن ارتداؤها عدة مرات، وخاصة بعد طرح العديد من العلامات التجارية لهذا النوع من الكمامات، وبما أنك مضطر لارتداء الكمامة كلما خرجت من المنزل، فمن الضروري أن تكون نظيفة لتجنب التقاط العدوى أو نقلها للآخرين.



يقول ديان “إذا اشتريت أو صنعت كمامة من القماش، فمن الحكمة تنظيفها بانتظام. وعلى الرغم من أن الغرض من كمامة الوجه هو حماية الآخرين من نفسك، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الغسيل”.

وأضاف ديان “إذا لم تغسل الكمامة، فأنت تخاطر بتراكم الجراثيم والبكتيريا عليها، ما قد يتسبب في إصابتك بالأمراض أو التسبب في مشاكل لبشرتك في المناطق التي تلامس فيها الكمامة وجهك”.

ويمكن أن يتراكم العرق تحت الكمامة، مما قد يؤدي إلى تراكم البقع عليها إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح.

وأوضح خبير الغسيل أن أفضل طريقة لغسل الكمامة هي وضعها في الغسالة، وإضافة بعض المطهرات الآمنة إلى حجرة الشطف في الغسالة. ويجب أن تفعل ذلك في كل مرة ترتديها للحفاظ على سلامتك.

ويجب غسل الكمامة على درجة حرارة مرتفعة للتخلص من الفيروسات والجراثيم.

وينصح ديان ايضاً بأن يكون لديك أكثر من كمامة واحدة، حتى تتمكن من استخدام واحدة عندما تكون الأخرى في الغسيل.

وتابع: “إذا لم يكن لديك الوقت لغسل الكمامة في الغسالة، فيمكنك فعل ذلك بسهولة أيضاً في حوض غسيل مملوء بالماء الساخن ومنظف الغسيل.. احرص على تسخين الماء بشكل جيد، وفرك الكمامة لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم اشطفها بالماء البارد واتركها حتى تجف بشكل كامل”.

عندما تنزع الكمامة لأي سبب من الأسباب، فتأكد من تخزينها بشكل صحيح، ولا تضعها في حقيبة اليد حتى لا تنقل الجراثيم والفيروسات إلى الأدوات والعناصر الأخرى. والأفضل الاحتفاظ بكيس من النايلون معك لتضع الكمامة بداخله وتخلص منه بعد استخدامه.