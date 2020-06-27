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5 نصائح مهمة لحماية الوجه من الالتهابات خلال وضع الكمامة

5 نصائح مهمة لحماية الوجه من الالتهابات خلال وضع الكمامة
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تواصل – وكالات:

رغم فوائد الكمامة في الحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أن لها آثاراً سلبية على الوجه والبشرة، خاصة مع ضرورة ارتدائها لوقت طويل، للوقاية من العدوى، ويمكن للكمامة إذا وضعت مطولاً أن تسبب تهيجات والتهابات، لبشرة الوجه بشرة الناعمة أو الحساسة.

وفي الطقس الحار والرطب يمكن أن يتسبب احتكاك الكمامة بالوجه في إصابة البشرة بأنواع من العدوى الفطرية والبكتيرية، إضافة إلى نشوء حب الشباب والأكزيما.

وللحماية من الآثار السلبية للكمامة على البشرة، أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” النصائح التالية:

– شرب الكثير من الماء يومياً لتجنب حب الشباب الذي ينجم عن جفاف البشرة.

– تجنب وضع أي مواد كيميائية على بشرتك، خاصة عند المعاناة من الطفح الجلدي أو حب الشباب.

– تنظيف الوجه بشكل صحيح بالماء والصابون ومنظفات الوجه الصحية، إضافة إلى وضع المرطبات عليه.

– الحفاظ على نظافة اليدين لتجنب انتقال البكتريا إلى الوجه عند ملامسته.

– استخدام كمامة مصنوعة من أقمشة لا تسبب التحسس والتهيج.

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