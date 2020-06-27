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قصة مؤلمة.. امرأة تنقل عدوى كورونا إلى 21 فرداً من أسرتها

قصة مؤلمة.. امرأة تنقل عدوى كورونا إلى 21 فرداً من أسرتها
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من خطورة التساهل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

ونشرت الصحة قصة مؤلمة لامرأة مصابة بفيروس كورونا تسببت في نقل فيروس كورونا لـ 21 من أفراد أسرتها من ضمنهم كبار في السن.

وأوضحت وزارة الصحة، أن سبب انتقال الفيروس لأفراد العائلة هو عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقاية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، رصد 3927 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 178.504 حالة، فيما بلغت حالات التعافي الجديدة 1657 حالة وحالات الوفاة 37 حالة.

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