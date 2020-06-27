«الغذاء والدواء» تنضم إلى شبكة تابعة لـ«الصحة العالمية» بهدف الوصول للقاحات معتمدة

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انضمت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى شبكة المستحضرات البيولوجية المشتركة، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تُعنى بتسهيل الوصول إلى اللقاحات المعتمدة، أو المستحضرات البيولوجية الأخرى.

ويتم ذلك من خلال الاعتماد على نتائج فسح التشغيلات، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين أعضاء الشبكة؛ ما يقلّل الاختبارات الزائدة عن الحاجة، ويسهم في اختبارات أكثر فعالية وأقل تكلفة، مع ضمان رقابة تنظيمية عالية.

وتهدف الشبكة إلى تبادل ومشاركة الخبرات بين الدول، وتسهيل الاعتراف بشهادة الفسح من الهيئات الرقابية أو المختبرات الوطنية، إضافةً إلى توفير المعلومات لتطوير ومراجعة الدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية في المستقبل، ودعم وتنمية الهيئات التنظيمية والمختبرات الرقابية الوطنية في الشبكة من خلال المساعدة التقنية.

ويعطي الانضمام لهذه الشبكة فرصة لمختبرات هيئة الغذاء والدواء للاطلاع على بيانات نتائج الاختبارات في الدول المُصنّعة للمستحضرات الحيوية، والاستفادة من الإنذار المبكر في هذا المجال، والحصول على المواد المرجعية للقاحات.

وتعد شبكة المستحضرات البيولوجية المشتركة، التي تأسست عام 2016، منصةً عالمية للتعاون وتبادل الخبرات الفنية وضمان جودة اللقاحات والمستحضرات البيولوجية الأخرى.