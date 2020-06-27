ضبط شابين بتهمة السطو على مراكز التموين ومحطة وقود بالرياض (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شابين تتراوح أعمارهما بين 19 عاماً و21 عاماً، بعد أن ثبت تورطهما بسرقة مركبة واستخدامها في عمليات سطو استهدفا بها مراكز التموينات.

واعترفا المتهمان بسرقة المركبة واستخدامها في تنقلاتهما للعمليات الإجرامية التي نفذاها، حيث قاما بالسطو على ثلاثة مراكز تموين ومحطة وقود، وتمكنا خلال تلك العمليات من الاستيلاء على مبالغ مالية وبطاقات شحن للهواتف النقالة.

وأوضح “سناب الداخلية” أنه تم إيقاف المقبوض عليهما تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.