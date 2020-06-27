مؤسس «فيسبوك» يخسر 7.2 مليار دولار بسبب «الإعلانات»

تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة “بلومبرج” أن الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ خسر أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد قرار عدد من الشركات وقف تعاملها مع منصاته مثل “إنستغرام” و”تويتر” و”فيسبوك”.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تم تسجيل هذه الخسائر بعد قرار شركات “كوكا كولا”، و”يونيليفر”، و”فيريزون”، وشركات أخرى وقف نشر إعلاناتها على “فيسبوك” والمنصات التابعة له مثل “إنستغرام” و”تويتر”، متهمين هذه المنصات الإخبارية والاجتماعية، بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة.

وجاء ذلك بسبب عدم الرضا المتزايد من قبل هذه الشركات العملاقة عن سياسات شركة فيسبوك.

وعلق زوكربيرغ، على ذلك بقوله إن إدارة “فيسبوك” لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة “فيسبوك”، فيما أعلنت “فيسبوك” نيتها إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف.