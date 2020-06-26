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«المرور»: ضبط 2051 مركبة مخالفة لقواعد الوقوف بأماكن ذوي الاحتياجات الخاصة

«المرور»: ضبط 2051 مركبة مخالفة لقواعد الوقوف بأماكن ذوي الاحتياجات الخاصة
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرتالحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة عن ضبط  أكثر من ألفي مركبة مخالفة، بجميع المدن والمحافظات.

جاء ذلك وفق إعلان الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الجمعة، عن ضبط إدارات المرور بجميع مناطق المملكة كافة 2051 مركبة مخالفة، ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة للقانون، والتي من بينها التي تقف غي الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهاب “المرور السعودي” بالجميع ضرورة التعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في النظام.

وينص نظام المرور على تغريم أصحاب المركبات حال الوقوف في أماكن وقوف مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن في حكمهم بمبلغ (500 ريال كحد أدنى و 900 ريال).

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