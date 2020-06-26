ما حكم أداء صلاة النافلة في نفس مكان الفريضة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم أداء صلاة النافلة في نفس مكان الفريضة، لضيق المكان أو لسبب آخر.

وقال “الخثلان” في لقاء على قناة “الرسالة”: إنه من المستحب للمسلم إذا أراد أن يصلي صلاة نافلة أن ينتقل إلى مكان آخر، موضحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم.

وأكد الشيخ الخثلان أن الفصل بين الفريضة والنافلة إما بمكان أو بكلام أي الإتيان بالأذكار، وإذا أراد أن يصلي في نفس مكان الفريضة فلا بأس.