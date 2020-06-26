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علماء يكتشفون وجود كوكبين شبيهين بالأرض قرب المجموعة الشمسية

علماء يكتشفون وجود كوكبين شبيهين بالأرض قرب المجموعة الشمسية
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تواصل – وكالات:

اكتشف علماء وجود كوكبين شبيهين بالأرض يفوقانه في الحجم ويدوران حول نجم يبعد 11 سنة ضوئية فقط عن الشمس، مما قد يفتح الباب للكشف عن إمكانيتهما للسكن.

ووفقًا لما نشرته شبكة CNN الإخبارية، فإن هذه الكواكب تقع في مدار فلكي صالح للسكن، وهو المدار الذي يمكن فيه للكواكب الأرضية دعم وجود المياه السائلة على سطحها، فيما تسمى هذه الكواكب بـ”الأرض الفائقة” نظرا لأن حجمها أكبر من الأرض ولكنها أصغر من الكواكب الأخرى مثل أورانوس ونبتون.

وأكد باحثون أن قرب هذا النظام الكوكبي المثير للاهتمام والقريب من المجموعة الشمسية يمكن دراسته بشكل أكبر في المستقبل.

واكتشف الباحثون أن الكوكبين الفائقين  يدوران حول النجم غليز 887 وذلك عبر تقنية تسمى “الطيف هاربز” ذات السرعة الشعاعية العالية الدقة.بما أن النجم غليز 887 أكثر برودة من شمسنا، فإن منطقته الصالحة للسكن أقرب بكثير في المدى إلى النجم – مما يعني أن الكواكب التي تدور حوله بشكل قريب يحتمل أن تكون أيضا ضمن هذا النطاق.

ومع ذلك، فإن الأرضين الخارقتين قريبتان قليلا إلى النجم، مما يعني أنهما حارتان للغاية ولا تستطيعان الاحتفاظ بالماء بشكله السائل.

 

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