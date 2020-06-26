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هل تنتهي أزمة «كورونا» قبل اكتشاف لقاح للعلاج؟.. استشاري يُجيب

هل تنتهي أزمة «كورونا» قبل اكتشاف لقاح للعلاج؟.. استشاري يُجيب
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تواصل – فريق التحرير:

توقّع الدكتورسامي اليامي استشاري الباطنة والصدرية والتليف الرئوي بوزارة الحرس الوطني، أن تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” قبل أن يتم اكتشاف لقاح فعال لها.

وذكر “اليامي” خلال مقابلة له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا، مساء اليوم الجمعة، أن أغلب التوقعات بشأن فيروس كورونا المستجد جاءت نتيجة مقارنته بالفيروسات التاجية المشابهة له مثل سارس وغيره من الأمراض التي تلاشت بعد فترة قصيرة من انتشارها، قبيل إعلان لقاح رسمي لعلاجها، مشيرًا إلى أنه يأمل أن تتلاشى تلك الجائحة خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر -بمشيئة الله-.

فيما وصف الاستشاري “اليامي” الموجة الثانية المتوقعة لانتشار الفيروس، بحسب ما يتوقعه الخبراء عالميًا في الشتاء المقبل، أنها لن تكون بنفس الشدة التي انتشر بها في أرجاء العالم.

 

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