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«الصحة العالمية»: 30 مليار دولار تكلفة تطوير لقاح «كورونا»

«الصحة العالمية»: 30 مليار دولار تكلفة تطوير لقاح «كورونا»
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تواصل – وكالات:

أصبح تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد مطلبًا لجميع دول العالم، لمواجهة الجائحة التي يعاني منها سكان العالم أجمع.

وبصدد هذا أعلنت منظمة الصحة العالمية كُلفة تطوير علاج ولقاح لـ”كوفيد19″، حيث إن هناك أكثر من 100 لقاح يجري العمل عليها، ولربما واحد قد يكون الأوفر حظًا، بحسب تصريح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وأوضحت المنظمة أن تطوير اللقاح يحتاج إلى 30 مليار دولار، مؤكدة أن هناك مبادرة عالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.

وبينّت “الصحة العالمية” إن “الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلاً بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات”، مُضيفة أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الإجمالية.

يأتي هذا بعد ساعات على إعلان مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن اللقاح قد يرى النور بعد عام، وذلك على عكس العديد من الترجيحات السابقة بأنه سيظهر أواخر الصيف أو على أبعد تقدير في بداية السنة الجديدة.

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