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مؤكدًا على ضرورة «الاحترازات الوقائية».. «الربيعة» عن «زيارة الوالدين»: اقترابك يضرّهم وقطيعتك تُؤذيهم

مؤكدًا على ضرورة «الاحترازات الوقائية».. «الربيعة» عن «زيارة الوالدين»: اقترابك يضرّهم وقطيعتك تُؤذيهم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عدد من النصائح التي تحمي من الإصابة بفيروس كورونا خاصة أثناء الاختلاط بسبب الزيارات بين الأسر وزيارة الوالدين على وجه الخصوص، مؤكدًا أن هناك حالة من الإفراط والتفريط لابد الانتباه لها ومعالجتها.

وقال “الربيعة” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بين عدم زيارة الوالدين بسبب الخوف عليهم من العدوى، وزيارتهم بدون أخذ الاحترازات الوقائية (إفراط وتفريط). نزورهم .. ونلبس الكمامة، ونحافظ على مسافة آمنة، ولا نقبّلهم، لنسعد دوما بقربهم”.

وأضاف “الربيعة”:اقترابك يضرّهم، وقطيعتك تُؤذيهم!، ومن البرّ بالوالدين أن لا تهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم.

ونصح “وزير الصحة” باتباع الإرشادات الآتية قائلًا: “اترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم. مختتمًا حديثه: أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم”.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت اليوم الجمعة، عن تسبب مواطن عائد من مدينة أخرى في نقل العدوى لوالديه و16 فرداً من أسرته، ووفاة والده متأثرًا بسبب العدوى لمعاناته من مرض في القلب.

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