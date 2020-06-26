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قصة مؤلمة.. مواطن ينقل «كورونا» لـ16 فرداً من عائلته ووفاة والده بسبب العدوى

قصة مؤلمة.. مواطن ينقل «كورونا» لـ16 فرداً من عائلته ووفاة والده بسبب العدوى
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمصافحة تسبب في نقل مواطن لعدوى فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ إلى أفراد عائلته.

وأضاف الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المواطن العائد من أحد المدن نقل العدوى إلى 16 فرداً من عائلته، وإلى والديه، وتوفي والده بسبب العدوى حيث كان يعاني من مرض في القلب – رحمه الله-.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وفى مقدمتهم ، مرضى القلب، والسكري، والضغط ، والسرطان.

 

 

 

 

 

 

 

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