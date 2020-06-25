«اقتصادي» يتوقع انخفاض أسعار السيارات الفترة المقبلة ويوضح السبب (فيديو)

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أكد المستشار الاقتصادي الدكتور ماهر السيف، أن اقتصاد المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن جميع بلدان العالم لديها انهيار في مبيعات السيارات، وأن كل الاقتصاديين والأخبار يقولون إنه سيكون هناك انهيار في مبيعات السيارات.

وتوقع “السيف” أن وزارة التجارة سوف تحدد سعر بيع السيارة بحسب البطاقة الجمركية، وهذا سيمنع التلاعب في الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإذا كان وصول السيارة قبل 1 يوليو لن تخضع لزيادة ضريبة القيمة المضافة، مشدداً أنه يجب على وزارة التجارة أن تنتبه لذلك.

وأضاف إن المجتمع يحتاج إلى وعي المستهلك وثقافة المستهلكين، ناصحاً مَن ليس بحاجة ضرورية للسيارة الآن بألا يشتري، لأن أسعارها ستنخفض، مشيراً إلى أن عدم وجود سيارات كثيرة في الوكالات حالياً سببه تأثر حركة الشحن في الفترة الماضية.