تحديث جديد في هواتف «آيفون» تحمي المستخدمين من «التنصت»

تواصل – وكالات:



أضافت آبل تحديثاً جديداً لجهاز آيفون يحتوي على ميزة تساعد على حماية المستخدمين من التنصت عبر الميكروفون. وتعمل هذه الميزة على تنبيه المستخدم عند تنشيط الميكروفون، الأمر الذي يعني بأن أحد التطبيقات يقوم بالتسجيل خلسة.

وتعتبر هذه الميزة جزءاً من تحديث iOS 14 الجديد، والذي من المزمع أن يتم طرحه في شهر سبتمبر القادم، إلا أن المستخدمين يمكنهم إجراء هذا التحديث قبل طرحه بشكل رسمي.

وبحسب التقارير، فإن عملية التنبيه تحدث عبر ظهور نقطة برتقالية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة عند تنشيط الميكروفون أو الكاميرا. من خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون.

وإذا كنت تشك في حدوث شيء مريب، فيجب عليك التحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات. يمكنك رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا. وإذا كنت تشعر بالقلق، فيمكنك حذف التطبيق بشكل كامل.

هذا ليس تغيير الخصوصية الوحيد الذي يحتوي عليه تحديث iOS 14 الجديد، إذا بات بإمكانك مشاركة موقع تقريبي لمكان إقامتك، بدلاً من الموقع الدقيق لك، وهذا يعني أن التطبيق يمكن أن يعرض لك المتاجر القريبة على سبيل المثال، دون معرفة مكان إقامتك بالضبط.

ويعتقد المستخدمون أن فيس بوك يستخدم ميكروفون هاتفك للاستماع إلى المحادثات، بغرض التعرف على الإعلانات التي تهم المستخدم واستهدافه بنوع الإعلانات المناسبة لتوجهاته.

غير أن فيس بوك نفت هذه الإدعاءات وقالت إن تطبيقها لا يستخدم تسجيلات الميكروفون لأي غرض من الأغراض. لم يكن هناك أي دليل قوي على أن Facebook يسجل محادثاتك الواقعية، ومع ذلك، من الممكن تماماً أن تقوم تطبيقات أخرى بهذا الأمر، وفق ما ورد في صحيفة “الصن” البريطانية.