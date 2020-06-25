متى يعود المصلون للمسجد الحرام؟.. «متحدث شؤون الحرمين» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

نفىهاني حيدر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة شؤون الحرمين، ما يتم تداوله بشأن عودة المصلين للصلاة في المسجد الحرام.

وقال “حيدر” إن المسجد الحرام لايزال يقام فيه الصلوات، صلاة الجمعة وجميع الصلوات المفروضة، بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة منذ بداية هذه الجائحة.

وأضاف أنه سيتم الإعلان بإذن الله سبحانه وتعالى عن أي جديد عبر المنصات الرسمية المتعمدة سواء موقع الرئاسة الرسمي على الإنترنت أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وناشد متحدث رئاسة شؤون الحرمين الجميع بعدم الالتفات لأي شائعات أو أي مقولات عارية من الصحة.