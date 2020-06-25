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عسير.. مستشفى يرفض دخول مريض في حالة طارئة بسبب مخالفته للذوق العام

عسير.. مستشفى يرفض دخول مريض في حالة طارئة بسبب مخالفته للذوق العام
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تواصل – فريق التحرير:

رفض الأمن الداخلي بمستشفى حكومي في منطقة عسير، دخول مريض بسبب مخالفته للائحة الذوق العام، حيث كان يرتدي سروالاً قصيراً (شورت).

وأشار أحد المواطنين إلى أنه نقل أخاه لطوارئ المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته إلا أن حارس أمن مستشفى “أحد رفيدة” رفض دخوله وطلب منه تغيير ملابسه وارتداء ملابس أكثر حشمة لقبول دخوله وإجراء الكشف عليه، مما اضطره للعودة إلى المنزل وتغيير ملابسه والعودة مجددا للمستشفى.

وأوضح شقيق المريض عبدالعزيز القرني أنه اضطر إلى العودة للشقة مسافة الربع ساعة ذهاباً وربع ساعة عودة للمستشفى فقط لتبديل ملابسه السفلية (الشورت) ببنطال، وذلك بعد رفض أمن المستشفى دخول المريض رغم ارتفاع درجة حرارته، وفقاً لصحيفة «الوطن».

وعلق المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني على الواقعة أن لائحة الذوق العام قد نصت على أن ارتداء لبس غير لائق في الأماكن العامة حسب طبيعة المكان.

وأكد الزياني أنه يحق لأي منشأة وضع لائحة بالمسموح أو غير المسموح حسب ما يرونه من مخالفات أو عدمها، أي أن المستشفى إذا كان لديه لائحة بذلك، أي بمنع دخول لبس معين، فيكون له الحق، وتبقى استثناءات حول من يمكن أن يستثنى حسب حالته الصحية بحسب ما يراه (المستشفى)، وأضاف الزياني، أما إذا كان اللبس عبارة عن ملابس داخلية أو ثوب نوم، فهناك البند رقم 9 ينص بوضوح بمخالفة هذه الألبسة.

أكد الزياني أن مخالفة ارتداء الملابس غير اللائقة في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، وتكون قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة العربية السعودية وفق النموذج المعد لهذا الغرض عقوبتها لأول مرة 100 ريال، وفي حال تكرار العقوبة 200 ريال.

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