الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزكاة والدخل» تعلق على مقطع تخزين السيارات لبيعها بعد تطبيق القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» تعلق على مقطع تخزين السيارات لبيعها بعد تطبيق القيمة المضافة
0

تواصل – فريق التحرير:

علقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على مقطع فيديو تم تداوله بشأن تخزين مجموعة من السيارات لبيعها بعد تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في 1 يوليو 2020م.

وأكدت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ضريبة القيمة المضافة لا تستفيد منها المنشآت التجارية، بل يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل: فلو تم استيراد سلعة (مثل: سيارة من خارج المملكة من قبل منشأة، وتم سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم بيعها لاحقا على مستهلك نهائي (فرد) بنسبة ضريبة 15%، فإن البائع سيقوم بدفع فارق الضريبة المحصلة إلى الهيئة، وبالتالي لن يستفيد البائع من مبلغ فارق الضريبة.

ونصحت الهيئة، الجميع على عدم دفع الضريبة إلا للمنشآت والأفراد المسجلين في الهيئة، موضحة أنه يمكن التأكد من تسجيلهم في الضريبة من خلال الرقم الضريبي عبر تطبيق VAT على الأجهزة الذكية، والتأكد من احتواء بيانات الفاتورة عند الشراء على البيانات الآتية:اسم وعنوان البائع، تاريخ الشراء، خانة ضريبة القيمة المضافة، الرقم الضريبي للبائع.

Image

مواد ذات صلة

توضيح من «الجمارك» بشأن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة

توضيح من «الجمارك» بشأن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة

5 طرق للتخلص من الروائح الكريهة في السيارات خلال الصيف

5 طرق للتخلص من الروائح الكريهة في السيارات خلال الصيف

«الزكاة والدخل» توضح السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة (فيديو)

«الزكاة والدخل» توضح السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة (فيديو)

«الزكاة والدخل» توضح أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» توضح أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>