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توضيح من «الجمارك» بشأن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة

توضيح من «الجمارك» بشأن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الجمارك السعودية، اليوم الخميس، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة لن تطبق على السلع المستوردة التي يتم فسحها قبل نهاية يونيو الحالي.

وقالت الجمارك، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ولنظام ضريبة القيمة المضافة الساري في المملكة، تفرض الضريبة على السلع المستوردة بنسبتها المستحقة والمطبقة في تاريخ الاستيراد.

وأضافت الجمارك السعودية أنه ولن يتم احتساب النسبة المعدلة 15% على السلع التي يتم استيرادها (فسحها) قبل نهاية 30 يونيو 2020م.

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