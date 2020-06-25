«الصادرات السعودية» توضح أهداف مبدأ المعاملة بالمثل على واردات بعض الدول

تواصل – فريق التحرير:

علقت هيئة الصادرات السعودية على قرار المملكة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بتنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير على واردات الدول التي تفرض إجراءات أو تدابير أو قيود على صادرات المملكة إليها في مخالفة لالتزامات تلك الدول حسب الاتفاقيات الدولية.

وأوضحت الصادرات السعودية أن هذا القرار يأتي حفاظًا على مصالح المملكة وحماية لمكتسباتها من عضوية المنظمات والاتفاقيات الدولية، وضمانًا لحصول المنتج السعودي على فرصة المنافسة العادلة، وتمكينًا له من النفاذ للأسواق الدولية.

وأضافت هيئة الصادرات السعودية أنها عملتعلى رصد عدة عوائق بهذا الشأن ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، انطلاقًا من دورها في تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة لها، وذلك من خلال خدمة تحديات التصدير التي تمكن المصدرين من تسجيل ومتابعة العوائق التي تواجههم خلال عملية التصدير.