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«متحدث الصناعة»: 9 مصانع محلية تُنتج 2.5 مليون كمامة يومياً

«متحدث الصناعة»: 9 مصانع محلية تُنتج 2.5 مليون كمامة يومياً
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة يصل إنتاجها اليومي إلى 2.5 مليون كمامة يومياً، لتغذية احتياجات ومتطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين والمواطنات للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه لجائحة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية جراح بن محمد الجراح، إن وزارة الصناعة تعمل بالتكامل مع شركائها على تعزيز المتوفر في السوق السعودي من الكمامات الطبية وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة كورونا وللخزن الإستراتيجي.

وأوضح الجراح أن وزارة الصناعة تتعاون مع هيئة الغذاء والدواء لتسريع عملية اعتماد وترخيص المنتجات للمستثمرين الراغبين للتصنيع محلياً، ومع وزارة الطاقة لتأمين سلاسل الإمداد من المواد الخام، وهيئة المحتوى المحلي لضمان التصنيع وحمايته لمرحلة ما بعد الجائحة.

وأضاف أن هذه الأزمة أثبتت قدرة كبيرة وكفاءة عالية لدى القطاع الصناعي بالمملكة في التعامل مع الآثار المترتبة لجائحة كورونا، وتقليل أي آثار سلبية تؤثر على المواطنين، سواء الأفراد والمؤسسات، حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي.

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