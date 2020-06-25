الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

قصة حالة.. إهمال تعقيم اليدين يتسبب في إصابة شخص بـ«كورونا» ونقل العدوى لعائلته

قصة حالة.. إهمال تعقيم اليدين يتسبب في إصابة شخص بـ«كورونا» ونقل العدوى لعائلته
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن إهمال تعقيم اليدين تسبب في نقل شخص عدوى فيروس كورونا المستجد إلى 6 من أفراد عائلته.

وأشارت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”، أن إهمال شخص في تعقيم يديه قبل الخروج للتسوق تسبب في إصابته بفيروس كورونا ثم نقله لأفراد عائلته، مشيرة إلى أن أحدهم يعاني من الضغط والسكري وحالياً يتلقى الرعاية في العناية المركزة بأحد المستشفيات -شفاهم الله-.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت بضرورة غسل اليدين وتعقيمها، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت “الصحة” أن أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى داء السكري، والضغط، والسرطان، والكلى.

 

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «الصحة».. استخدام الكمامة الطبية يجب ألا يتجاوز يوم كامل (فيديو)

تنبيه مهم من «الصحة».. استخدام الكمامة الطبية يجب ألا يتجاوز يوم كامل (فيديو)

ما هي أهمية تطبيق تباعد في الوقاية من «كورونا»؟ متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

ما هي أهمية تطبيق تباعد في الوقاية من «كورونا»؟ متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

بشرى سارة من «الصحة».. تسجيل 5085 حالة شفاء من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الأخيرة

بشرى سارة من «الصحة».. تسجيل 5085 حالة شفاء من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تقارير بريطانية: المتعافون من «كورونا» قد يعانون ضرراً في الرئتين على المدى الطويل

تقارير بريطانية: المتعافون من «كورونا» قد يعانون ضرراً في الرئتين على المدى الطويل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>