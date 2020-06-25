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بالصور.. جمعية أجياد للدعوة توزع أكثر من 100 ألف سجادة صلاة بمستشفيات مكة

بالصور.. جمعية أجياد للدعوة توزع أكثر من 100 ألف سجادة صلاة بمستشفيات مكة
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تواصل – مكة المكرمة:

وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، أكثر من 100 ألف سجادة صلاة (استخدام مرة واحدة) للمرضى والممارسين الصحييّن في 10 مستشفيات بالعاصمة المقدسة, بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة, وبالتعاون مع إدارة برنامج المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن مبادرة توفير سجادة صلاة تأتي انطلاقاً من دور الجمعية الدعوي والتوعوي والمجتمعية لتوعية المرضى باستخدام هذه السجادة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وللتخفيف من آثارها؛ حيث أن من مواصفاتها صنع خصيصا لجائحة كورونا, وقابلة للتحلل وصديقة للبيئة واستخدام مرة واحدة.

وأضاف “الجفري” أن كميات السجادة تم إيصالها في أغلب مستشفيات مدينة مكة المكرمة تأتي في مقدمتها مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر ومستشفى النور التخصصي, ومستشفى الملك فيصل, ومستشفى حراء, وعدد من المراكز الصحية المنتشرة في مكة, عبر فريق متخصص مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وقالت مديرة إدارة المشاركة المجتمعية بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتورة محاسن شعيب أن المبادرة تساهم في أداء المرضى من أداء الصلوات المفروضة من خلال سجادة صلاة استخدام مرة واحدة مما تقلل من انتشار العدوى خاصة لدى العاملين في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين .

يذكر أن جمعية أجياد للدعوة جمعية متخصصة لتوعية الحجاج والمعتمرين في منطقة الحرم المكي الشريف, من خلال إقامة العديد من البرامج الدعوية والتوعوية وتنفيذ المبادرات التطوعية, حيث قدمت الجمعية منذ بدء جائحة فيروس كورونا عدداً من المبادرات لتوعية المجتمع بتطبيق القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة, منها توزيع 1200 كمامة وبروشور توعوي, وهدايا للمرضى, وتوزيع السلال الغذائية للمتضررين في الأحياء المعزولة.

 

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