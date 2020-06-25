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متحدث «العدل» يكشف عن أعداد عقود النكاح الموثقة خلال جائحة «كورونا» (فيديو)

متحدث «العدل» يكشف عن أعداد عقود النكاح الموثقة خلال جائحة «كورونا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل محمد المطلق، عن أعدادعقود النكاح التي وُّثقت خلال جائحة كورونا “كوفيد 19”.

وفي لقاء مع قناة الإخبارية، قال “المطلق”: إن أكثر من 4000 عقد نكاح قد تم توثيقها رسميًا بكافة محافظات ومناطق المملكة.

وأشار “المطلق” إلى أن وزارة العدل تولي نظام عقود الزواج الإلكتروني اهتمامًا كبيرًا،حيث تتيح تلك الخدمةإتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيا دون الحاجة لزيارة المحكمة، مشيراً إلى أنه قد تم توثيق 600 عقد زواج إلكتروني في الفترة الحالية.

خطوات العقد الإلكتروني

وشرح “متحدث العدل” عملية العقد، حيث يقوم أحد الأطراف المعنيين، سواء الزوج أو الزوجة، بالدخول على بوابة الوزارة ومن ثم الانتقال إلى صفحة عقدالزواج الإلكترونيوتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون القريب وتحديد الموعد المناسب لهم، لتصل رسالة للطرف الآخر، ليقوم بإدخال الشروط إن وجدت، ثم تصل رسالة للمأذون فيها اسم مقدم الطلب وجواله وتاريخ الموعد.

ويصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب ثم التوقيع من قِبل الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها وذلك بإثبات البصمة، ويقوم الشاهدان بالتوقيع على الجهاز اللوحي.

 

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