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بالفيديو.. عمالة وافدة تبيع «تبغ» مجهول المصدر تحت غطاء غسيل السيارات بالمدينة

بالفيديو.. عمالة وافدة تبيع «تبغ» مجهول المصدر تحت غطاء غسيل السيارات بالمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير تلفزيوني، نشرته قناة “الإخبارية” قيام العمالة الوافدة بإحدى المحطات في منطقة المدينة المنورة، ببيع تبغ مجهول المصدر، تحت غطاء غسل زجاج السيارات.

وأظهر التقرير، تواجد عمال وافدين يحملون أدوات لغسل زجاج المركبات بالمحطة التي تقع على طريق الرياض- القصيم بالمدينة المنورة، وهم يبيعون التبغ، حيث قدر مراسل الإخبارية عدد هذه العمالة بـ30 وافداً.

وأضاف مراسل “الإخبارية” أنه اكتشف أن أصحاب المحلات تتعاون مع بائعي التبغ من خلال نصب كاميرات مراقبة، لإبلاغهم عبر الهاتف عند حضور الجهات الأمنية أو أي حملات، كي يهربوا ويختبئوا.

وأظهر المقطع هروب أحد العمال الوافدين من أمام الكاميرا، فيما كشفت الكاميرات عن تواجد عدد كبير من العمالة الوافدة داخل المحل، في مخالفة واضحة للاحترازات الوقائية.

 

 

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