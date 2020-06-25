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بدء التقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.. إليك رابط بوابة القبول

بدء التقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.. إليك رابط بوابة القبول
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تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، عن فتح باب التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية في مختلف المناطق ، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الجديد 1442 هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد في الموقع الالكتروني للمؤسسة www.tvtc.gov.sa .
وأتاحت المؤسسة التقديم على البرامج التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمختلف مناطق المملكة حتى تاريخ 17/ 11/ 1441 هـ، ومن المقرر أن يبدأ التدريب بتاريخ 11/ 1/ 1442 هـ.
ويسهم دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترة الصباحية الذي يمتد فيه التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف إلى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، كما يصرف للمتدرب مكافأة شهرية مقدارها (990) ريالاً شهريا، ويصرف لذوي الإعاقة مكافأة وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وبهدف إكساب أفراد المجتمع بالمهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية، أتاحت المؤسسة برنامج تدريبي مسائي هو الأول من نوعه في المعاهد الصناعية والعمارة
والتشييد الثانوية لأفراد المجتمع ولمدة فصل تدريبي واحد ،إضافةً إلى البرامج التدريبية المقدمة في الفترة الصباحية والذي بدأ التقديم عليها اليوم بمختلف المعاهد الصناعية المنتشرة بمناطق المملكة والبالغ عددها 63 معهداً، حيث يركز التدريب في هذه البرامج على الجانب العملي والمهاري، وتمنح تلك المعاهد شهادة معتمدة حول إتمام البرنامج ، وتسهم تلك البرامج في التهيئة لسوق العمل في فترة تناسب احتياج قطاع الأعمال من القوى الوطنية المدربة.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى استمرار فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للتقديم على البرامج التدريبية بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والكلية التقنية العالمية بالجمعية (إتقان)، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1442 هـ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.ic.edu.sa، وإتاحة التسجيل في الكليتين خلال الفترة من 29/ 10/ 1441هـ إلى 1/ 1/ 1442 هـ، حيث تضم الكليتين العديد من التخصصات النوعية التي تلبي احتياج سوق العمل السعودي، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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