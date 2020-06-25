دراسة حديثة: دواء شائع الاستخدام قد يحمي المصابين بـ«السكري» من «كورونا»

تواصل – وكالات:

أشارت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة على أكثر من 15 ألف شخص، إلى أن دواء الميتفورمين يمكنه أن يساعد في تقليل حالات الوفاة في صفوف المصابين بفروس كورونا ممن يعانون من مرض السكري.

ووجدت الدراسة أن الدواء الشائع الاستخدام لدى مرضى السكري قد قلل من خطر الوفاة من فيروس كورونا بنسبة 24 بالمئة لدى النساء المصابات بداء السكري.

وشملت الدراسة 15 ألفا و380 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، من بينهم 6 آلاف و256 شخصا مصابون بداء السكري أو السمنة. ومن بين مرضى السكري المصابين بفيروس كورونا الذين شملتهم الدراسة، كان هناك 2333 مريضا يتناولون دواء الميتفورمين.

وكشفت الدراسة انه وعلى الرغم من أنه توفي ما يقرب من 19 بالمئة من جميع الذين يعانون من السمنة أو السكري، كان أولئك الذين يتناولون الميتفورمين أقل عرضة بنسبة 16 في بالمئة للموت بسبب فيروس كورونا.

ويعد دواء الميتفورمين رابع أكثر الأدوية الموصوفة شيوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا لللمجمعة الطبية “مايو كلينيك”، وهو أحد الأدوية الأكثر استخداما لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، والذين يصل عددهم إلى حوالي 30 مليون أمريكي.