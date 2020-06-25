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وعي والتزام داخل مسجد خديجة بنت خويلد بالرياض.. فرحة بعودة الدروس والمحاضرات (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

عبر الشيخ “أحمد الفهد” إمام مسجد خديجة بنت خويلد بالرياض، عن سعادته بقرار عودة الكلمات الدعوية والدروس الشرعية للمساجد ، لافتاً إلى أنها جزء لا يتجزأ من عمارة بيوت الله عز وجل.

وشكر الشيخ الفهد حكومة المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية على اهتمامها بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وبروتوكولات الوقاية من كورونا منذ بداية الجائحة ، مشيداً بدرجة الوعي العالية من المصلين والتزامهم بتطبيق كافة الاحترازات .

و أكد “الفهد” أن تلك القرارات هي امتداد وتطبيق للمقاصد الشرعية في الحفاظ على صحة المصلين، لافتاً إلى منع المياه والمشروبات تماماً من المسجد ، مشيداً بجماعة المسجد اللذين ساهموا في تطبيق تلك الإجراءات بالتزامهم بالكمامات وتوفير عبوة من المعقمات أمام كل مصلٍ وتعقيم أماكن السجود بعد انتهاء كل صلاة.

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