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قرية العيلة تحتضن شجرة «دم الأخوين» جنوب الطائف

قرية العيلة تحتضن شجرة «دم الأخوين» جنوب الطائف
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تواصل – فريق الحرير:

كشف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، عن وجود نوع نادر من الأشجار التي تعرف باسم شجر الخزم أو الأخوين أو “دم الأخوين” ولها قيمة جمالية وطبية وتاريخ موغل في القدم، ومهددة بالانقراض، وتنبت في سلسلة جبال السروات.

وأوضحت وزارة البيئة، أنه لأهمية هذا النوع من الأشجار وندرتها حرص المسؤولون في مكتب الوزارة بالطائف على تحديد موقعها والتعريف بها والمحافظة عليها، حيث تقع بقرى العيلة جنوب الطائف.

وأضافت أن الخبراء والمتخصصون بالوزارة سيعملون على إكثارها في مشاتل الوزارة بالطائف، وقد وضعت لوحة تعريفية في موقع وجود هذه الأشجار النادرة من خلال التعريف بأهميتها والدعوة إلى المحافظة عليها، كما نفذت زيارات لبعض المزارع النموذجية بالمنطقة التي تهتم بزراعة الرمان، واستمع الجميع لطلبات أهل المنطقة لتذليل الصعوبات لهم.

وحث مدير المكتب، المهندس هاني القاضي، المزارعين وأهل المنطقة الموجودين بالمحافظة على هذه الأشجار النادرة والسعي إلى إكثارها.

 

 

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